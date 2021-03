American Gods cancellato da Starz, la serie non avrà una quarta stagione

American Gods è stata cancellata da Starz. La serie ispirata al romanzo di Neil Gaiman, interpretata da Ricky Whittle e Ian McShane, non ritornerà per la quarta stagione.

American Gods: Pablo Schreiber in una scena d'azione nell'episodio Treasure of the Sun

La notizia della fine prematura della serie non giunge inaspettata dopo quanto visto nel finale della terza stagione, che vede Shadow Moon probabilmente morto dopo una veglia al mitico Alberto del Mondo la Vita così come sembra morto il padre, Mr. Wednesday/Odino, interpretato da McShane. Punto chiave nel romanzo di Neil Gaiman, l'incidente dovrebbe fungere da base per la quarta stagione in cui Wednesday si avvantaggia del sacrificio di Shadow Moon per risorgere nella battaglia contro i Nuovi Dei. Ma a quanto pare, per adesso, la storia si ferma qui.

"Tutti in Starz sono grati al cast e alla troupe e ai nostri partner di Fremantle che hanno dato vita alla storia sempre rilevante dell'autore e produttore esecutivo Neil Gaiman che parla del clima culturale del nostro paese", ha dichiarato un portavoce del network a Deadline.

Esclusa l'ipotesi di una quarta stagione a causa del calo negli ascolti, già si parla di un film che concluderà la storia narrata nelle prime tre stagioni, ma il rumor è tutto da confermare.

Al momento, Nei Gaiman è impegnato nello sviluppo dell'adattamento del suo fumetto di culto, The Sandman, per Netflix. nel cast della serie tv sono stati annunciati Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry e Sanjeev Bhaskar.