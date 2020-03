American Gigolo: Jon Bernthal star del pilot di Showtime

Jon Bernthal sarà il protagonista di American Gigolo, l'adattamento televisivo del film con Richard Gere di cui verrà realizzato un pilot prodotto per Showtime.

La notizia è stata confermata da Deadline che ha rivelato qualche dettaglio del progetto per il piccolo schermo.

Il potenzaiale show era stato annunciato nel 2014 dal produttore Jerry Bruckheimer e la sceneggiatura era stata affidata a David Hollander, impegnato anche come showrunner nel caso in cui il network decidesse di ordinare la produzione della prima stagione. American Gigolo, con star Jon Bernthal, racconterà la storia di Kaye, un uomo che 18 anni prima era stato arrestato per omicidio e sta ora cercando di farsi strada nel mondo dell'industria del sesso a Los Angeles, oltre a indagare per trovare la verità sul crimine che l'ha portato dietro le sbarre.

Il film degli anni '80 era stato scritto e diretta da Paul Schrader e aveva come star Richard Gere nella parte di Julian Kaye, un escort che ha una storia d'amore con la moglie di un politico, diventando inoltre il principale sospettato in un caso di omicidio.