American Crime Story: Studio 54, la quarta stagione sarà dedicata alla storica discoteca

Dopo aver raccontato lo scandalo che travolse Bill Clinton e Monica Lewinsky, American Crime Story dedicherà la sua quarta stagione allo Studio 54, la storica discoteca di Manhattan gestita da Steve Rubell e Ian Schrager negli anni Settanta.

A pochi giorni dall'uscita di American Crime Story: Impeachment, FX ha confermato che è già in procinto di sviluppare il potenziale quarto capitolo dell'acclamata serie antologica di Ryan Murphy. Il titolo sarà American Crime Story: Studio 54 e gli episodi saranno incentrati sul famigerato club di Steve Rubell e Ian Schrager, punto di riferimento nella Manhattan degli anni '70.

"La serie racconta la storia di Steve Rubell e Ian Schrager che nel 1977 trasformarono la loro discoteca nel centro di Manhattan in una mecca internazionale della vita notturna per ricchi, famosi e gente comune, famosa per le sue feste sontuose, la musica, il sesso e la droga. Con l'ascesa meteorica di Rubell e Schrager è arrivata la loro epica caduta meno di tre anni dopo, quando gli impresari sono stati condannati per frode fiscale", si legge nella sinossi.

American Crime Story proviene dai produttori esecutivi Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Brad Falchuk, Larry Karaszewski, Scott Alexander. La serie antologica è iniziata con Il caso O.J. Simpson, che ha vinto nove Emmy su 22 nomination. Ha anche vinto i Golden Globe, BAFTA, AFI, PGA, WGA e TCA ed è stato lo show più acclamato dalla critica nel 2016. Anche il secondo capitolo, L'assassinio di Gianni Versace, ha ricevuto una serie di nomination per i maggiori premi internazionali, con il protagonista Darren Criss che ha vinto un Emmy ed un Golden Golden come miglior attore in una serie limitata.

La terza stagione della serie si intitola Impeachment ed è incentrata sullo scandalo che negli anni Novanta travolse l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e la 22enne stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Nel cast dei nuovi episodi troviamo anche Sarah Paulson, Beanie Feldstein, Clive Owen. American Crime Story: Impeachment debutterà il 7 settembre su FX.