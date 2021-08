American Crime Story: Impeachment, nel teaser Bill Clinton riceve una visita nello Studio Ovale

Il primo intrigante teaser trailer di American Crime Story: Impeachment introduce di spalle il personaggio della stagista Monica Lewinsky mentre si reca in vista dal Presidente Bill Clinton nello Studio Ovale. Al momento i loro volti non vengono ancora svelati.

Dopo The People Vs. O.J. Simpson e The Assassination Of Gianni Versace, la terza stagione della serie antologica di Ryan Murphy, American Crime Story, racconterà lo scandalo che travolse Bill Clinton e Monica Lewinsky durante il secondo mandato dell'ex presidente americano. I nuovi episodi dello show arriveranno su FX il 7 settembre.

Nel teaser vediamo Beanie Feldstein nei panni della stagista di 22 anni Monica Lewinsky mentre raccoglie alcuni documenti in cui nasconde un regalo per il Presidente Clinton, interpretato da Clive Owen, che la sta aspettando. Nel cast dello show troviamo anche Edie Falco nel ruolo di Hillary Clinton, Sarah Paulson in quello di Linda Tripp e Margo Martindale che sarà Lucianne Goldberg. Tra gli interpreti di Impeachment anche Annaleigh Ashford nella parte di Paula Jones, che aveva già accusato Clinton di molestie sessuali alla fine degli anni Novanta. Il teaser mette in luce la premessa dello show: presidente potente, giovane stagista, scandalo sessuale, tutto riassunto in quell'ultima battuta: "Mr. Presidente: La signorina Lewinsky è qui per vederla".

La terza stagione di American Crime Story, show prodotto per FX da Ryan Murphy, è tratta dal libro A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, scritto da Jeffrey Toobin nel 1999. La sceneggiatura è firmata da Sarah Burgess.