American Crime Story: Impeachment, la nuova stagione da stasera su Fox

American Crime Story: Impeachment arriva su Fox (116, Sky) in anteprima assoluta ogni martedì alle 21 da stasera a partire da oggi 19 ottobre.

Impeachment è il nuovo capitolo della saga antologica creata da Ryan Murphy (American Horror Story, vincitrice di nove Emmy Awards e due Golden Globe nel 2016). American Crime Story è una delle molteplici produzioni di Ryan Murphy, una serie antologica che racconta storie vere legate a celebri casi di cronaca nera e giudiziaria che hanno avuto un forte impatto mediatico negli Stati Uniti d'America. Il caso di O.J. Simpson (vincitore di ben 13 Emmy Awards) è stato il primo titolo della saga, seguito da L'assassinio di Gianni Versace. Nei dieci episodi della terza stagione al centro della narrazione ci sarà invece il Sexgate.

American Crime Story: Impeachment: Sarah Paulson e Beanie Feldstein

Nel cast di American Crime Story: Impeachment a interpretare Bill Clinton c'è Clive Owen (Closer, The Knick) mentre Beanie Feldstein si cala nel ruolo di Monica Levinsky; Linda Tripp è interpretata da un volto noto dei lavori di Ryan Murphy, Sarah Paulson (American Horror Story, Ocean 8), mentre Annaleigh Ashford (Ricomincio da me, Unicorn Store) è la giornalista Paula Jones. A completare il cast ci sono poi Edie Falco (I Soprano, The Comedian) nel ruolo della First Lady Hillary Clinton, Margo Martindale (Million Dollar Baby, The Americans) in quello di Lucianne Goldberg e infine Cobie Smulder (How I met your mother, Avengers) nei panni di Anne Coulter.

Impeachment si concentrerà sulla prospettiva di Monica Lewinsky e sul vilipendio che ha ricevuto dai media. La Lewinsky si è unita come co-produttrice, ha consultato la sceneggiatura, ha dato il suo contributo e ha lavorato a stretto contatto con Beanie Feldstein per aiutarla a costruire il suo personaggio all'interno della serie. Nella sua intervista con Hollywood Reporter, Monica Levinsky ha detto di essersi trovata molto bene con il team che voleva metterla in una luce migliore e l'ha sempre rispettata. Naturalmente rivivere questa esperienza traumatica, durante la consulenza sul progetto, è stato molto faticoso per la Lewinsky che proprio per questo è stata seguita da un terapeuta di fiducia per tutto il periodo di collaborazione.