American Crime Story: Impeachment, Cobie Smulders sostituisce Betty Gilpin nel ruolo di Ann Coulter

Dopo l'uscita di scena di Betty Gilpin dal cast di American Crime Story: Impeachment, terza stagione della serie antologica di Ryan Murphy per FX, Cobie Smulders la sostituirà nel ruolo di Ann Coulter.

Betty Gilpin ha confessato il riampianto per essere stata costretta a rinunciare al ruolo a causa dei problemi derivati dall'emergenza sanitaria offrendo al pubblico un'imitazione del suo personaggio nata da un anno di ascolto degli audiolibri di Ann Coulter.

Poche ore fa è stato svelato il primo teaser trailer di American Crime Story: Impeachment. Dopo The People Vs. O.J. Simpson e The Assassination Of Gianni Versace, la terza stagione della serie antologica di Ryan Murphy, American Crime Story, racconterà lo scandalo che travolse Bill Clinton e Monica Lewinsky durante il secondo mandato dell'ex presidente americano. I nuovi episodi dello show arriveranno su FX il 7 settembre.

Il cast include Beanie Feldstein nel ruolo di Monica Lewinsky e Clive Owen in quello del Presidente Bill Clinton. Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Brad Falchuk, Larry Karaszewski, Scott Alexander, Alexis Martin Woodall, Hannah Fidell, Sarah Paulson e Sarah Burgess producono la serie insieme a Monica Leinsky.