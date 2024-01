Barbie, America Ferrera: 'Sono nel film solo perché G. Gerwig ha creato il mio ruolo per una latinoamericana'

La star del blockbuster campione di incassi Barbie America Ferrera crede che il fatto di avere origini latinoamericane l'abbia aiutata ad ottenere il ruolo di Gloria.

In particolare, l'attrice ha detto che non avrebbe potuto fare parte di Barbie se Greta Gerwig non avesse creato il personaggio di Gloria specificatamente per una latinoamericana.

"Ad essere sincera, per gran parte della mia carriera non sono stata presa in considerazione per ruoli che non fossero stati scritti specificatamente per una latinoamericana. E quindi questo è limitante per l'idea che la gente si fa di te. Il dono che mi ha fatto Greta è stato scrivere la mia parte in Barbie appositamente per una latinoamericana. Ho il sospetto che, se non fosse stato così forse non si sarebbero rivolti a me", ha detto Ferrera a The Hollywood Reporter.

Da Ugly Betty a Barbie: la rivincita di America Ferrera

Barbie

Barbie ha avuto Greta Gerwig alla regia ed è diventato il primo film diretto da una donna a superare il miliardo d'incasso. La storia è la seguente: Barbie (Margot Robbie) vive a Barbieland insieme a tutte le altre versioni di Barbie e tutte le versioni di Ken, compreso il suo fidanzato (Ryan Gosling). Un giorno la bambola Mattel scopre di non essere perfetta ed è costretta a partire per il mondo reale cercando di ritrovare quella felicità che sembra perduta per sempre. Nel cast del film anche America Ferrera, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Rhea Perlman, Will Ferrell, Connor Swindells e Kate McKinnon.