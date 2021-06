Amedeo Goria e la nuova fidanzata: “possiamo fare l’amore anche 5 volte al giorno”

Non ha perso la sua virilità Amedeo Goria e ci tiene a farlo sapere a tutti: a 67 anni, l'ex marito di Maria Teresa Ruta, ha una fidanzata molto più giovane, Vera Miales, di 36 anni, con cui fa l'amore anche 5 volte al giorno.

Nonostante i 31 anni di differenza e lo scetticismo che li circonda, la storia d'amore tra Amedeo Goria e Vera Miales procede senza apparenti intoppi. La ragazza è di origine moldava, nel nostro paese è un'influencer ma, come ha più volte dichiarato, le piacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo, in particolare in quello del cinema, avendo una passione per la recitazione.

Intervistato dal settimanale Nuovo, Amedeo Goria ha sottolineato che con Vera ha ritrovato l'amore, e per convincere i più scettici ha voluto rendere pubblici alcuni particolari della loro sfera intima. Goria, che grazie alla partecipazione di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 5, sappiamo avere una libido alta ed essere propenso al tradimento, ha raccontato che con la bella moldava "c'è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l'amore cinque volte in un solo giorno". Tutto questo nonostante i suoi 67 anni, infatti Goria afferma: "Posso ritenermi fortunato perché l'età non ha intaccato la mia virilità, per amare non ricorro alla scienza o alla chimica".

Ma anche le più belle storie d'amore possono avere un intoppo, Vera Miales vorrebbe avere un figlio da Amedeo che invece non ne vuole altri. Goria ha 2 figli, Guenda e Gianamedeo, nati dal matrimonio con la Ruta. "Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso", ha detto al settimanale riferendosi alla sua fidanzata, e ha aggiunto "amo conquistare le donne. Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire!".

Quest'ultimo punto necessita di un chiarimento, ed ecco come lo spiega Amedeo Goria: "Non deve essere gelosa e accettarmi come sono. Se una donna è intelligente si possono trovare altre forme di complicità, sono certo che lei saprà gestire la cosa. Abbiamo deciso di vivere il nostro amore di settimana in settimana, senza fare troppi progetti. Il mio unico difetto è l'infedeltà e se lei sarà in grado di accettarlo il nostro rapporto potrà durare più a lungo".