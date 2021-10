Ambra Angiolini, Laura Chiatti commenta il Tapiro di Striscia: "Infastidita e addolorata"

La consegna del Tapiro d'Oro di Striscia la notizia ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia d'amore con Massimiliano Allegri ha causato molte controversie: il gesto è stato recentemente commentato anche Laura Chiatti: "Sono infastidita e addolorata, è un servizio bieco e irrispettoso nei confronti di un'artista e una madre."

Il servizio di Striscia, che teoricamente sarebbe dovuto essere satirico ed innocuo, è subito divenuto oggetto di pesanti critiche da parte di molti esponenti del mondo dello spettacolo che si sono scagliati contro il tg di Canale 5 ideato da Antonio Ricci.

L'attrice, famosa anche per aver recitato al fianco di Riccardo Scamarcio in Ho voglia di te, ha scelto Instagram per dire la sua a proposito di Ambra e della trasmissione televisiva: "Sono profondamente infastidita ed addolorata dopo aver assistito ad un servizio come quello andato in onda ieri sera a Striscia la notizia che ho trovato bieco e totalmente irrispettoso nei confronti di una grande artista, di una talentuosa attrice come Ambra che prima di tutto è una donna di spiccata sensibilità ed una madre. Esiste una sostanziale differenza tra satira e cattivo gusto".

Laura Chiatti ha concluso il suo post facendo una riflessione più ampia sul significato di essere un personaggio pubblico: "Essere un personaggio pubblico consiste nell'essere esposti al giudizio altrui, ma non dà a nessuno il diritto di poter offendere, insultare o deridere ciò che non ha nulla a che vedere con l'aspetto professionale e che fa parte di una sfera privata che va tutelata sempre sopra ad ogni cosa. Il tapiro forse andava consegnato all'uomo che evidentemente non ha avuto nessun tipo di riserbo nella tutela della propria compagna o ex, a lei va solo tutta la mia stima per essere riuscita nonostante tutto a non perdere l'ironia. Dietro un personaggio esiste sempre l'essere umano, che soffre, gioisce, vince o perde esattamente come chi è solo essere umano, è importante non dimenticarlo mai. Brava."