Sempre al tuo fianco stasera su Rai 1: trama e cast delle puntate del 22 settembre

Stasera, 22 settembre, su Rai 1 in prima serata a partire dalle 21:30, subito dopo Affari Tuoi, andranno in onda due nuovi episodi di Sempre al tuo fianco. La serie, composta da dodici puntate, è ispirata alle attività della Protezione Civile e a fatti realmente accaduti. Diretto da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, questo nuovo progetto di Rai Fiction è disponibile anche in live streaming e on demand su Rai Play.

Sempre al tuo fianco: sinossi

Nella serie, la protagonista Sara Nobili affronta dilemmi personali e professionali che si intrecciano con le emergenze vulcaniche di Stromboli. La sua candidatura a Capo delle Emergenze rappresenta un punto cruciale della sua carriera, ma le difficoltà personali, come il conflitto con la figlia Marina e la relazione con Renato Lussu, rendono il suo percorso molto più complesso. Marina, ribelle e in contrasto con i genitori per la separazione, è al centro delle preoccupazioni di Sara, mentre Renato, medico e nuovo compagno di Sara, si trova diviso tra i sentimenti e le emergenze sul campo.

Episodio 1x03 "Cuori in affanno"

Sara è entusiasta per il nuovo incarico che le è stato affidato, ma la sua gioia viene rapidamente offuscata dalle reazioni negative delle persone a lei care. Marina, sua figlia, manifesta il suo risentimento verso la madre, mentre Renato, il suo compagno, si sente escluso, mettendo in dubbio la solidità della loro relazione.

Ambra Angiolini e Andrea Bosca in una scena della serie di Rai 1

Nonostante il dolore per queste reazioni, Sara decide di concentrarsi sul lavoro per dimostrare il suo valore. Come primo compito nel nuovo ruolo, invia Federico a Stromboli per raccogliere dati sul vulcano. Durante il soggiorno da Massimo e Marina, Federico rivela involontariamente la relazione tra Sara e Renato, scatenando nuovi conflitti. Nel frattempo, Renato si trova ad affrontare un'emergenza inaspettata, che lo spinge a riflettere sul suo legame con Sara, aprendo la possibilità di una riconciliazione.

Episodio 1x04 "Emergenza in famiglia"

Mentre Sara e Renato discutono delle loro divergenze, una notizia scioccante su Marina interrompe bruscamente il confronto. Intanto, un'emergenza inaspettata coinvolge Canovi, mettendolo sotto pressione, mentre la relazione tra Victor e Ginevra continua a evolversi, con nuovi sviluppi romantici in arrivo. La conferma della relazione tra Sara e Renato colpisce duramente Massimo, ancora legato sentimentalmente alla sua ex moglie.

Questo provoca un acceso scontro tra i due, durante il quale affrontano il loro passato e discutono le incertezze sul futuro. Tuttavia, la loro conversazione viene interrotta da una telefonata urgente da Stromboli: Marina è stata portata in commissariato. Nonostante le tensioni, Sara e Massimo decidono di unire le forze come genitori per sostenere la figlia.

Parallelamente, Canovi affronta una crisi alla Protezione Civile che coinvolge la sua stessa famiglia, rendendo la situazione ancora più delicata. Nonostante la forte carica emotiva, Canovi mantiene il sangue freddo e la professionalità necessaria. Nel frattempo, il rapporto tra Victor e Ginevra si fa sempre più intenso, anche se un passato oscuro di Victor potrebbe minacciare questa nuova storia.

Controversie sull'incidente di Stromboli

L'incidente reale avvenuto sull'isola di Stromboli nel maggio 2022 ha sollevato preoccupazioni e critiche sulla gestione delle emergenze. Durante le riprese della serie un piccolo rogo appiccato per esigenze di sceneggiatura provocò un incendio distruggendo oltre un ettaro di macchia mediterranea causando panico tra i residenti e problemi ambientali rilevanti che ancora oggi creano grossi problemi in presenza di piogge e temporali. Come riportato dall'Ansa per l'incendio sono indagate sei persone tra di loro ci sono rappresentanti della società di produzione degli effetti speciali.

