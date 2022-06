Amber Heard ha tradito Johnny Depp con Cara Delevingne? I fan hanno le prove (FOTO)

Una serie di foto condivise online negli ultimi giorni mostrano Amber Heard e Cara Delevingne che si baciano dentro un ascensore: le immagini sono autentiche? Non lo sappiamo ancora con certezza ma i fan di Johnny Depp ne sono più che convinti.

Depp ha accusato più volte l'ex moglie di essere stata infedele durante la loro relazione e quest'ultima è stata ripresa più volte in compagnia di alcuni uomini all'interno dell'ascensore che porta alle ex penthouse di Johnny. Le ultime immagini sembrano mostrare la Heard, che in passato è stata sposata con una donna, e la Delevingne mentre si baciano nello stesso ascensore.

Il canale YouTube di Andy Signore ha diffuso gli scatti che sono immediatamente divenuti virali sul web: queste nuove prove, secondo i fan, tolgono ogni ombra di dubbio sul fatto che la star trentaseienne abbia tradito l'allora marito. D'altro canto le immagini, ci teniamo a ribadirlo, non sono ancora state verificate.

Le foto, probabilmente ottenute grazie ad una telecamera di sicurezza, sembrano ritrarre Amber Heard e Cara Delevingne all'interno dell'Eastern Columbia Building di Los Angeles, lo stesso edificio in cui Amber è stata vista insieme ad Elon Musk: secondo dei rumors di due anni fa le tre celebrità avrebbero fatto sesso a tre proprio nel periodo in cui sono state registrate queste immagini dalla telecamera dell'ex penthouse di Johnny Depp.