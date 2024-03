Cara Delevingne, a fuoco la casa dell'attrice:'Il mio cuore è spezzato'

La casa di Cara Delevingne nel quartiere di Studio City a Los Angeles, è stata avvolta dalle fiamme venerdì mattina, causando il crollo del tetto. In base alle informazioni diffuse dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di L.A., al loro arrivo i pompieri hanno trovato un violento incendio nella parte posteriore della casa da circa 617 metri quadrati.

Kids in Love: Cara Delevingne in una scena del film

La modella e attrice era stata fotografata giovedì a Londra, impegnata ad esibirsi nel ruolo di Sally Bowles in Cabaret al Playhouse Theatre. Non è chiaro chi stesse soggiornando nella casa di Delevingne durante l'assenza della star londinese ma i vigili del fuoco hanno confermato che una persona presente nell'abitazione ha subito una lieve inalazione di fumo.

La reazione dopo l'incendio

Nel pomeriggio, Cara Delevingne ha pubblicato delle storie su Instagram, con le foto anche dei suoi gatti, per ringraziare le persone che sono intervenute per sedare le fiamme e condividere il suo stato d'animo:"Grazie dal profondo del mio cuore ai pompieri e alle persone che sono accorse in aiuto. Oggi il mio cuore è spezzato. Non posso crederci. La vita può cambiare in un battito di ciglia, quindi apprezzate ciò che avete". Poche ore dopo, Delevingne ha pubblicato ancora le foto dei suoi due gatti informando i fan che sono stati ritrovati in vita:"Sono vivi!! Grazie ai pompieri".

Delevingne ha pubblicato anche un video molto ravvicinato della proprietà che mostra diversi camion dei pompieri e veicoli d'emergenza parcheggiati lungo le strade con le luci rosse lampeggianti. L'incendio ha distrutto una stanza nella parte posteriore della casa per poi svilupparsi nel resto dell'abitazione:"Le squadre hanno confermato che tutti gli occupanti erano fuori dalla casa e successivamente hanno adottato una strategia difensiva a causa del prolungato e intenso fuoco che ha esposto gli elementi strutturali".

Sono in corso indagini sulle cause dell'incendio. Un vicino ha dichiarato di aver sentito un rumore somigliante ad un vetro esploso provenire dalla casa di Delevingne.