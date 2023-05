Planet Sex con Cara Delevingne da stasera su Cielo: orario e anticipazioni della serie

Stasera 22 maggio, su Cielo, in seconda serata, va in onda la prima puntata di Planet Sex con Cara Delevingne. La modella e attrice è la protagonista della serie fresca, irriverente, colorata e curiosa capace di travolgere il telespettatore in un viaggio alla scoperta e all'analisi dei meandri della mente, del corpo e della sessualità,

In ogni episodio l'icona queer Cara Delevingne esplorerà le dinamiche del desiderio, la monogamia, l'identità di genere, la pornografia, la body positivity. Questo progetto è stato per l'attrice e modella britannica, come da lei stessa dichiarato, un'occasione di grande riflessione e scoperta di sé che le ha permesso di fare i conti con molte paure, non ultime "l'omofobia e un forte senso di vergogna di sé".

"Non potevo parlarne con nessuno" ricorda Cara Delevingne, riferendosi alla sua identità pansessuale già durante gli anni dell'adolescenza. E aggiunge "Ho avuto molta omofobia e vergogna interiorizzate. Pensavo di essere anormale".

Il superamento dei suoi confini, fisici e mentali, è stato per Cara Delevingne un'esperienza liberatoria, che afferma, di sentirsi bene come non mai. In Planet Sex si è messa in gioco senza riserve, come quando partecipò ad un seminario sulla masturbazione, che si rivelò meno teorico di quanto potesse pensare.

Cara Delevingne non hai mai fatto mistero di essere bisessuale e lavorare alla serie le ha permesso di arrivare una maggiore chiarezza sulla propria identità di genere. Nelle interviste si è detta felice all'idea che il documentario possa essere utile al pubblico per capire quanto ha capito lei che, tutto sommato, è stata fortunata a poter dichiarare il suo orientamento liberamente.