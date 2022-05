Amber Heard: la sorella confessa di averla spinta a restare con Johnny Depp nonostante i presunti abusi

Whitney Henriquez, la sorella di Amber Heard, ha confessato di aver spinto la star di Aquaman a restare con Johnny Depp nonostante i presunti abusi subiti per mano dell'attore.

La sorella minore di Amber Heard, Whitney Henriquez, ha affermato di aver spinto sua sorella e Johnny Depp a restare insieme nonostante credesse che la star di Pirati dei Caraibi avesse abusato di un membro della sua stessa famiglia.

L'avvocato di Depp, Rebecca Lecaroz, ha mostrato alla giuria un messaggio che la Henriquez ha inviato ad entrambi i membri della coppia nell'ottobre del 2015, mentre fungeva da "consulente matrimoniale", in cui diceva alle celebrità che la loro relazione poteva ancora essere salvata.

"Vi voglio molto bene, voglio bene a entrambi e vi direi di farla finita, cazzo, se pensassi che questa merda avesse superato il punto di non ritorno ma non è affatto così, la vostra relazione può ancora essere salvata secondo me", ha scritto la sorella dell'attrice.

Whitney Henriquez ha inviato questo messaggio nel 2015, sebbene abbia testimoniato di sospettare che Johnny Depp stesse abusando di sua sorella nei mesi precedenti. Quella della sorella di Amber Heard è stata la terza testimonianza della giornata di ieri, dopo che sono stati proiettate le deposizioni degli ex amici della coppia Joshua Drew e Raquel "Rocky" Pennington.