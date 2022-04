Amber Heard smentita dalla ditta di cosmetici Milani: per Johnny Depp potrebbe essere la svolta

Amber Heard è stata smentita da un brand di cosmetici che ha postato un video in cui ha dimostrato che l'ex moglie di Johnny Depp ha mentito a proposito dei suoi lividi.

Amber Heard ha raccontato di aver coperto i lividi dovuti alle violenze subite da Johnny Depp con uno specifico prodotto cosmetico, ma adesso arriva il colpo di scena: la ditta di cosmetici Milani ha pubblicato un video in cui ha smentito le parole dell'attrice, rivelando che il prodotto è stato commercializzato soltanto un anno dopo la presunta aggressione.

L'avvocato della Heard ha dichiarato che l'attrice avrebbe fatto uso dei trucchi Milani Cosmetics per coprire i lividi e le ferite causate dalle percosse di Depp a partire dal 2014. Il brand stesso ha quindi deciso di rispondere attraverso una clip postata su TikTok in cui vengono mostrati dei documenti interni che dimostrano che la Heard ha mentito.

La star di Pirati dei Caraibi sostiene di essere innocente e che, di conseguenza, l'attrice non può aver coperto delle ferite che non sono mai esistite e adesso Milani ha dimostrato che la palette indicata dagli avvocati della star di Aquaman è stata lanciata sul mercato un anno dopo l'accaduto, nel 2017 e non nel 2016 quando i due hanno divorziato.

Il video è immediatamente diventato virale e moltissimi utenti lo hanno diffuso sulle proprie pagine come "prova dell'ennesima bugia di Amber Heard". Alcuni fan di Johnny Depp, tra cui figurano anche degli uomini, hanno commentato il video rivelando di aver appena ordinato online i prodotti dell'azienda al fine di onorare la loro trasparenza e il sostegno dimostrato nei confronti dell'attore.