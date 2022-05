Amber Heard racconta di aver incontrato Elon Musk al Met Gala 2016: "Fu un vero gentiluomo"

Amber Heard ha descritto il momento in cui ha incontrato Elon Musk al Met Gala dopo che il suo allora marito Johnny Depp "le ha dato buca" sul tappeto rosso. L'attrice, durante il processo del tribunale di Fairfax, in Virginia, ha detto di aver parlato con il fondatore di Tesla all'evento newyorkese il 2 maggio 2016.

La Heard ha detto alla corte che lei e il signor Depp avevano programmato di andare insieme al Met Gala come ospiti di Ralph Lauren. Tuttavia l'evento ha avuto luogo pochi giorni dopo il suo 30° compleanno, durante il quale Amber sostiene di essere stata presa a botte da suo marito.

"Non ero sicura di cosa stesse succedendo o se si sarebbe fatto vivo o meno, non avevo modo di saperlo.... alla fine ho capito che mi aveva dato buca", ha spiegato l'attrice. È stato mentre camminava da sola sul tappeto rosso che ha detto di aver incontrato il signor Musk, che ha descritto come "un vero gentiluomo".

"Ero in fila proprio davanti a questo signore. Era Elon", ha continuato Amber Heard. "All'inizio non l'ho riconosciuto. Abbiamo iniziato a parlare e lui mi ha ricordato che ci eravamo già incontrati una volta. Sembrava un vero gentiluomo. Era davvero carino. Si è seduto a un tavolo vicino e abbiamo avuto modo di parlare quella sera ed in seguito siamo diventati amici".