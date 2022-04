Amber Heard ha presentato un ordine restrittivo contro Johnny Depp senza preavviso, afferma l'avvocato

Laura Wasser, l'avvocato divorzista di Johnny Depp, ha rivelato che la sua ex moglie, Amber Heard, ha presentato un ordine restrittivo contro di lui senza preavviso, per poi tentare in seguito di riappacificarsi con la star violando il suddetto ordine.

Secondo la testimonianza del 27 aprile della Wasser, Samantha Spector, l'avvocato divorzista della Heard, avrebbe chiesto un ordine restrittivo senza preavviso contro l'attore de La fabbrica di cioccolato senza informare il suo avvocato. Laura ha anche osservato che il protocollo standard prevede l'emissione di un preavviso di 24 ore per un ordine restrittivo di 21 giorni.

Christian Carino, l'agente di entrambi gli attori, e la Wasser hanno entrambi confermato che le due celebrità si sono incontrate segretamente nel 2016 nonostante l'ordine restrittivo e, a questo proposito, Depp in aula ha dichiarato: "Siamo andati in una stanza d'albergo perché Amber ha insistito, voleva parlare con me ad ogni costo."

"Ero piuttosto confuso sul motivo per cui ero stato convocato da lei poiché a quel punto tutte le notizie parlavano delle cose orribili che, presumibilmente, le avevo fatto. Mi hanno convinto ad incontrarla nella speranza che avrebbe ritrattato le sue bugie ma non aveva intenzione di farlo e io non riuscivo a capire perché fossi lì: tutto mi era stato portato via, i miei figli non potevano sottrarsi al fatto che tutto questo fosse crollato", ha concluso Johnny Depp.