Amber Heard potrebbe dichiarare bancarotta per evitare di pagare Johnny Depp?

Johnny Depp e Amber Heard hanno combattuto in tribunale per anni e neanche il verdetto in favore dell'attore ha messo fine alla loro guerra: la star di Aquaman potrebbe dichiarare bancarotta per evitare di pagare a Depp la gigantesca somma di 10 milioni di dollari?

La Heard è stata giudicata colpevole per tre capi di imputazione e condannata a pagare al suo ex oltre 10 milioni: si tratta di una somma di denaro davvero insormontabile per la maggior parte delle persone, comprese celebrità come la star hollywoodiana.

Il suo avvocato ha dichiarato che non sarà in grado di pagare i milioni di dollari che deve all'ex marito e il team legale continua a tentare di fare ricorso; ma la bancarotta potrebbe aiutare l'attrice? Secondo un rapporto di Law and Crime la risposta è no:

Sfortunatamente per Amber Heard, dichiarare bancarotta non la aiuterebbe a evitare di pagare il denaro che deve a Johnny Depp per il caso di diffamazione. D'altro canto, se dichiarasse il fallimento l'attrice potrebbe posticipare i pagamenti: secondo il suddetto rapporto, il suo team legale sta continuando a fare appello al verdetto proprio per farle guadagnare tempo.