Amber Heard parla dei suoi sentimenti per Johnny Depp: "Non provo alcun rancore nei suoi confronti"

Amber Heard si è recentemente aperta a proposito dei suoi sentimenti per Johnny Depp durante la sua ultima intervista, rivelando che 'non prova alcun rancore nei suoi confronti'.

Amber Heard ha rilasciato la sua prima intervista da quando ha perso la causa per diffamazione multimilionaria intentata contro di lei dal suo ex marito Johnny Depp. Dopo aver registrato un'intervista con Savannah Guthrie della NBC la scorsa settimana, sono stati presentati in anteprima alcuni segmenti della conversazione dal programma Today: l'intervista completa sarà rilasciata 17 giugno 2022.

La Heard, per prima cosa, ha voluto chiarire che non si rimangerà una solo parola della sua testimonianza in tribunale "fino al giorno della sua morte", indipendentemente dalle critiche ricevute. L'attrice ha anche riconosciuto che lei e Depp sono sembrati due "mocciosi viziati di Hollywood" per la persona media, ma sostiene che il suo caso riguardava la libertà di parola.

Alla domanda su come un giorno potrebbe voler o dover raccontare a sua figlia ciò che ha passato, la star di Aquaman ha risposto dicendo: "Penso che non ha nessuna importanza come la vedranno gli altri. Io so di aver fatto la cosa giusta per difendere me stessa e la verità".

Amber Heard ha concluso dicendo che, sei anni dopo il loro divorzio e dopo tutte queste turbolenze legali, lei ama ancora Johnny Depp: "Lo amo. Lo amavo con tutto il cuore. Ho fatto del mio meglio per far funzionare una relazione profondamente tossica, e non ci sono riuscita. Non provo alcun rancore nei suoi confronti. So che potrebbe essere difficile da capire, ma è facile comprendere se hai mai amato qualcuno veramente."