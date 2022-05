Amber Heard parla della sua relazione con Johnny Depp: "É stato l'amore della mia vita"

Amber Heard, durante il processo per diffamazione intentato dal suo ex marito Johnny Depp, ha ammesso che la star era "l'amore della sua vita", per poi descriverlo come un uomo molto geloso, spesso violento e dipendente da svariate droghe e alcol.

La Heard ha affermato che, in cuor suo, sapeva che avrebbe dovuto lasciare Depp la prima volta che l'ha colpita ma che lo amava troppo per riuscire a farlo: "Sapevo che non potevo semplicemente perdonarlo, perché quando accade una cosa del genere non si torna più indietro."

"Volevo credergli, quindi ho scelto di farlo e sono tornata da lui", ha continuato l'attrice. "Ho sempre provato amore per Johnny, lui è... è stato l'amore della mia vita, amavo quest'uomo con tutto il cuore e non riuscivo a pensare di poter vivere senza di lui."

Johnny Depp ha citato in giudizio Amber Heard per diffamazione presso il Fairfax County Circuit Court a causa di un editoriale scritto dall'attrice nel dicembre 2018 sul Washington Post, in cui si è descritta come un "personaggio pubblico che rappresenta abusi domestici".