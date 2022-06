Secondo i suoi legali, Amber Heard non è in grado di pagare 10 milioni di risarcimento a Johnny Depp; in questo senso, è sempre più probabile che l'attrice si rivolga alla Corte di Appello.

Secondo i suoi legali, Amber Heard non è in grado di pagare 10 milioni di risarcimento a Johnny Depp; in questo senso, è sempre più probabile che l'attrice si rivolga alla Corte di Appello.

Come riportato da TODAY, Elaine Bredehoft (avvocato di Amber Heard) ha dichiarato a proposito della possibilità di appello per l'attrice nell'ambito del processo appena concluso contro Johnny Depp: "Lei ha eccellenti motivi per rivolgersi alla Corte d'Appello".

L'avvocato ha proseguito: "In realtà, quello che è successo qui è una storia di tanti processi. Johnny Depp ha intentato una causa nel Regno Unito, per lo stesso caso, e l'onere della prova è stato più leggero per lui". La star di Pirati dei Caraibi aveva originariamente intentato una causa contro la Heard, sua ex moglie, dopo che questa aveva pubblicato un articolo sul The Sun che definiva indirettamente Depp un "picchiatore di mogli". L'interprete ha respinto l'accusa, sostenendo di essere stato vittima di abusi domestici quando era sposato con la Heard, che ha poi dichiarato di averlo colpito solo per legittima difesa. La Heard sostiene inoltre che Depp l'ha aggredita fisicamente e sessualmente durante il loro periodo di convivenza.

Quando le è stato chiesto perché ritiene che la giuria non abbia risposto alle affermazioni della Heard, la Bredehoft ha detto di ritenere che la star di Aquaman sia stata demonizzata dal team legale di Depp. "È stata demonizzata. In questa corte sono state raccontate diverse cose che non avrebbero dovuto essere ammesse e che hanno confuso la giuria", ha dichiarato la Bredehoft.

Mentre la giuria del processo si è pronunciata contro la Heard, l'attrice ha perso anche agli occhi dell'opinione pubblica. In seguito a diverse prove esplosive che hanno messo in dubbio le sue affermazioni di non aver mai abusato di Depp, molti fan dell'attore si sono radunati online per difenderlo. Nel corso dell'ultimo periodo sono cresciute di popolarità diverse petizioni online, molte delle quali mirano a far rimuovere la Heard dal suo ruolo principale di Mera nel franchise cinematografico di Aquaman; una di queste campagne ha raccolto oltre 4,5 milioni di firme al momento in cui scriviamo. Allo stesso modo, molti fan stanno chiedendo alla Disney di riassumere Depp per Pirati dei Caraibi 6, film dal quale la star sostiene di essere stata licenziata a causa delle accuse della Heard.