Amber Heard, il libro sulla sua relazione con Johnny Depp: ecco la cifra da capogiro

Molto presto Amber Heard potrebbe essere in grado di pagare i milioni che deve a Johnny Depp: la rivista OK! ha riferito che l'attrice si sta preparando a pubblicare un libro di memorie per il quale gli editori sono disposti a sborsare una cifra esorbitante.

Secondo quanto riportato da Radar, il libro dell'attrice sta provocando una vera e propria guerra nel mondo dell'editoria: le trattative ruotano intorno ad una cifra pari a 15 milioni di dollari. Considerando che la Heard ha perso la causa da 50 milioni di dollari contro Depp ed è stata condannata a versare all'ex marito 10 milioni di dollari, la possibilità di guadagnare una cifra del genere è probabilmente molto allettante per l'attrice.

Un insider di OK! ha notato che la sua avventura imprenditoriale potrebbe però avere delle serie ripercussioni: "La Heard, che vuole discutere questo caso e la sua relazione con Depp in un libro, deve stare molto attenta a ciò che dice. Depp e i suoi avvocati leggeranno ogni pagina, studiando tutto ciò che afferma. Se supera il limite, il che è probabile, non c'è dubbio che arriverà un'altra causa per diffamazione e finirà di nuovo in tribunale".

Secondo quanto riferito da svariate testate giornalistiche, sembra che Amber Heard faccia ancora parte del cast di Aquaman and the Lost Kingdom, sebbene il suo ruolo sia stato "ridimensionato". Johnny Depp, invece, è felice di essersi ripreso la sua vita e di recente Netflix ha affermato di essere interessata al suo nuovo film intitolato La Favorite.