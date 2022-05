Amber Heard su Johnny Depp: la sua verità sulla storia del dito mozzato al processo

Amber Heard, durante il processo che sta avendo luogo in Virginia, ha raccontato la sua verità a proposito dell'incidente verificatosi in Australia durante il quale Johnny Depp ha perso la falange del dito medio della sua mano destra. L'attrice ha detto che quando si è svegliata il giorno dopo un litigio ha sentito una canzone di Marilyn Manson che proveniva dagli altoparlanti del piano di sotto.

La Heard ha spiegato che, non appena ha sentito la musica, 'ha capito in fretta' che Depp non aveva dormito: "Per la seconda notte di fila non aveva dormito e non aveva mangiato. C'era sangue sul tappeto e sui muri, c'erano delle scritte marroni, era sangue secco... erano dei messaggi che Johnny aveva scritto per me."

"Nell'area del bar dove avevamo litigato la sera prima c'erano vetri rotti dappertutto, lui aveva la mano avvolta in degli stracci, mi ha fatto vedere il dito mozzato e mi ha detto: 'Guarda cosa mi hai fatto fare.' Qualcosa del genere. Era coperto di vernice. Ho capito che stava usando il dito come pennello", ha concluso la Heard.

Johnny Depp, durante la sua testimonianza della scorsa settimana, aveva raccontato una versione molto diversa dell'incidente in Australia: secondo il racconto della star di pirati dei Caraibi sarebbe stata l'attrice a mozzargli il dito di netto lanciandoli contro una bottiglia di vodka durante una discussione.