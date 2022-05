Amber Heard: "Johnny Depp mi ha rotto il naso dopo il Met Gala del 2014"

Amber Heard, durante la sua deposizione, ha affermato che Johnny Depp le ha rotto il setto nasale dopo il Met Gala del 2014: i fan dell'attore non sono d'accordo e sostengono di avere le prove.

Amber Heard dovrebbe continuare a testimoniare per tutta la giornata di oggi, Giovedì 5 Maggio 2022, nella causa per diffamazione in corso intentata contro di lei dall'ex marito Johnny Depp nel marzo 2019. L'attrice ha rivelato che Depp le ha rotto il naso e che questa presunta violenza nei suoi confronti avrebbe avuto luogo dopo il Met Gala del 2014.

"Ad un certo punto della serata, siamo seduti dall'altra parte del tavolo e Johnny inizia a chiedermi di questa donna, pensava che stessi guardando questa donna in modo sessuale", ha dichiarato la Heard. "Mi accusava di flirtare ed è così che è iniziata la discussione".

"Torniamo nella stanza d'albergo e Johnny mi spinge e mi afferra la clavicola, sotto il collo. Io lo respingo", ha continuato l'attrice per poi affermare che in seguito Depp le avrebbe lanciato contro una bottiglia che l'ha mancata ed è andata a sbattersi contro il lampadario della stanza.

"Ad un certo punto mi prende a pugni in faccia. Penso che sia stata la prima volta che ho pensato: 'Mi ha forse rotto il naso?'. Si, avevo il naso rotto", ha affermato Amber Heard. "Ricordo che il mio naso era gonfio e rosso". Dopo questa testimonianza, alcuni fan di Johnny Depp hanno postato su Twitter le seguenti immagini che risalgono a pochi giorni dopo la notte dei Met Gala 2014.