Amber Heard, i guai non sono finiti: la compagnia assicurativa le fa causa

A quanto pare i guai non sono finiti per Amber Heard: la compagnia di assicurazioni le ha appena fatto causa al fine di non aiutarla a pagare i milioni che deve all'ex marito e le spese processuali.

Le conseguenze del processo per diffamazione di Johnny Depp e Amber Heard sono diventate più complesse del processo stesso: secondo quanto riferito da TMZ, la compagnia assicurativa dell'attrice le ha appena fatto causa nella speranza di mettere in chiaro alcune cose.

La Heard e il suo team stanno attualmente cercando di trovare un modo per pagare i milioni di dollari che sono stati assegnati a Depp grazie al verdetto del tribunale, cercando di valutare ogni soluzione possibile: da fare ricorso a tentare di annullare l'esito del processo per un presunto errore giudiziario.

La New York Marine and General Insurance Company è l'entità che ha citato in giudizio Amber, secondo quanto riferito da Law & Crime. L'organizzazione, che ha assicurato Heard da luglio 2018 a luglio 2019, ha intentato una causa contro di lei in California e lo ha fatto nella speranza di ottenere tre cose. Principalmente la compagnia desidera assolversi dal pagare per la difesa della star nel suo caso di diffamazione contro Depp; in secondo luogo il gruppo ha messo in chiaro che non è tenuto a pagare i soldi che l'attrice deve al suo ex. Infine, la compagnia non ha neanche intenzione di pagare per ulteriori spese future nel caso in cui si decidesse di fare ricorso.

La causa afferma che durante il suddetto periodo di tempo, l'attrice di Aquaman era coperta da una polizza assicurativa del valore di 1 milione di dollari. La New York Marine, d'altro canto, sostiene che "un assicuratore non è responsabile per una perdita causata dall'atto doloso dell'assicurato". In altre parole, poiché una giuria ha stabilito che Amber Heard ha agito con malizia, la compagnia ritiene di non doverla risarcire.