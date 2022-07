Amber Heard afferma che un giurato del processo contro Johnny Depp non è chi afferma di essere

Gli avvocati di Amber Heard hanno depositato un memorandum di 43 pagine in tribunale in cui hanno affermato che l'identità di un giurato del processo contro Johnny Depp è stata falsata.

Il team legale di Amber Heard ha chiesto che il verdetto del suo caso di diffamazione contro Johnny Depp venga annullato, o che entrambe le parti tornino in tribunale per un nuovo processo: gli avvocati hanno affermato che un giurato non è chi dice di essere attraverso un memorandum di 43 pagine depositato lo scorso venerdì.

Oltre alla presunta mancanza di prove e ai danni ritenuti eccessivi, la problematica più insolita sollevata dai legali della Heard è un'accusa rivolta direttamente alla giuria: secondo l'avvocato Elaine Bredehoft un giurato è in realtà 25 anni più giovane di quanto avesse inizialmente affermato di essere.

Il fascicolo depositato dall'avvocato della star di Aquaman recita: "Il giurato 15 aveva un anno di nascita del 1945. Il giurato 15, tuttavia, era chiaramente nato dopo il 1945. Le informazioni disponibili pubblicamente dimostrano che sembra essere nato nel 1970. Questa discrepanza solleva molte domande tra le quali: è stato adeguatamente controllato dalla Corte affinché potesse far parte della giuria?".

L'avvocato di Amber Heard ha concluso dichiarando: "La persona che ha ricoperto il ruolo di giurato 15 non è la stessa persona degli archivi oppure la cancelleria del tribunale non ha verificato la sua identità, per questo motivo il processo della signora Heard è stato compromesso."