Amber Heard, la foto in topless accende Instagram

Amber Heard: una foto in topless per scaldare questi ultimi giorni d'estate: il nuovo scatto pubblicato su Instagram dall'attrice è decisamente sexy ed elegante al tempo stesso.

L'attrice di Aquaman ha condiviso una foto in cui indossa una giacca senza camicia, scattata per la sua nuova intervista con Interview Magazine. Un'immagine molto sexy che sicuramente contribuirà ad accendere le fantasie dei suoi follower, in cui si intravede anche un capezzolo.

La bellezza di Amber Heard è davvero sconvolgente, con il suo fisico longilineo e sensuale, ma allo stesso tempo di un'eleganza senza eguali, come vediamo da queste foto. Ovviamente, milioni di commenti si sono scatenati alla pubblicazione dello scatto, i fan elogiano l'attrice incantati dalla sua posa sexy.

Amber Heard, nell'intervista rilasciata alla rivista, ha affermato che nonostante il suo decennio di attività, ancora non è abituata a riguardarsi sul grande schermo nei film a cui prende parte. Le è stato chiesto se ricorda quando si è vista per la prima volta sul grande schermo e l'attrice ha raccontato la sensazione strana che ha provato: "Ne ho un ricordo vago e viscerale", ha detto Heard. "È proprio come la sensazione che provi quando ti senti in una segreteria telefonica, ma moltiplicata per 100, un sentimento di imbarazzo straziante"

Una sensazione di imbarazzo che secondo Amber Heard non cambia col tempo, nonostante il lavoro sotto i riflettori che continua a fare: "Per alcune persone questa sensazione di imbarazzo passa col tempo, ma per me non è così. Penso che bisognerebbe sviluppare dei meccanismi di difesa a riguardo e provare ad abituarti."