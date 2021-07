Amber Heard ha avuto una figlia tramite maternità surrogata: la foto su Instagram

Amber Heard ha presentato al mondo la sua prima figlia, avuta ad aprile dopo aver fatto ricorso alla maternità surrogata. L'attrice ha condiviso la foto della bambina, che si chiama Oonagh Paige Heard, su Instagram.

In attesa di tornare ad interpretare la principessa Mera in Aquaman 2, Amber Heard ha dato il benvenuto alla sua prima figlia. L'attrice statunitense lo ha fatto sapere ai suoi seguaci su Instagram tramite una tenera foto che la ritrae sdraiata ad occhi chiusi, mentre stringe al petto la bambina, avuta tramite una madre surrogata. Il nome scelto per la nascitura è Oonagh Paige Heard: Oonagh è un nome femminile irlandese, mentre Paige è il nome della defunta madre di Amber Heard, venuta a mancare lo scorso anno.

"Sono così entusiasta di condividere questa notizia con voi", ha scritto Heard nel post, aggiungendo: "Quattro anni fa ho deciso che volevo avere un figlio. Volevo farlo alle mie condizioni. Ora apprezzo quanto sia radicale per noi donne pensare in questo modo ad una delle parti più fondamentali del nostro destino. Spero che arriveremo ad un punto in cui risulterà normale non volere per forza un anello al dito prima di avere un figlio. Una parte di me vuole che la mia vita privata non diventi affare degli altri. Capisco anche che la natura del mio lavoro mi costringe a prenderne il controllo". La star DC ha quindi concluso il post con la frase: "Lei è l'inizio del resto della mia vita".

Una fonte vicina alla star ha dichiarato: "Oonagh è assolutamente stupenda e Amber è infatuata di lei. Ha sempre saputo di voler essere una mamma, e questo è il suo più grande desiderio che si avvera. È così grata alla donna meravigliosa che ha contribuito a portare Oonagh nella sua vita. Ci sono così tante donne che sentono di non poter parlare della loro fertilità e sono preoccupate ed imbarazzate al riguardo. Amber vuole che si sentano supportate e si rendano conto che ci sono una moltitudine di modi per avere un bambino anche se si hanno problemi di infertilità".

Negli ultimi anni, Amber Heard è finita al centro di numerose polemiche per via del burrascoso divorzio dal suo ex marito Johnny Depp. Da quando hanno annunciato la loro separazione, i due sono stati protagonisti di una battaglia legale che prosegue ancora oggi.