Amber Heard sulla disintossicazione di Johnny Depp alle Bahamas: "È stato un inferno"

Amber Heard ha definito il processo di disintossicazione dagli oppiacei di Johnny Depp sulla sua isola privata alle Bahamas come "un inferno", sostenendo che l'attore l'avrebbe schiaffeggiata mentre piangeva: sono state queste le parole pronunciate dalla star di Aquaman durante la sua deposizione di oggi.

La Heard, dopo aver descritto le prime fasi della loro relazione e dopo aver raccontato alla giuria della prima volta in cui Depp l'avrebbe presumibilmente presa a schiaffi, ha parlato di come l'attore si sia disintossicato alle Bahamas nel 2014, dopo che, secondo la Heard, l'avrebbe presa a calci su un aereo privato nel maggio di quell'anno.

"Dopo l'incidente sono tornata con lui a condizione che avrebbe mantenuto la sua promessa di fare il trattamento, di disintossicarsi, di ripulirsi e di non ricaderci mai più", ha dichiarato la Heard, per poi descrivere i primi giorni della loro permanenza nei Caraibi: "Era tranquillo, voleva fare molto sesso, il che non è affatto da Johnny, è molto strano per lui".

"Il suo umore oscillava continuamente e spesso si arrabbiava con me e mi urlava contro. In altri momenti era davvero calmo e mi diceva continuamente che gli stavo salvando la vita e che non ce l'avrebbe fatta senza di me", ha continuato Amber Heard. "Poi all'improvviso gli ho detto qualcosa e si è arrabbiato così tanto che mi ha schiaffeggiata più volte, mentre piangeva. È stata una cosa molto strana, mi diceva che nessuna donna lo aveva mai messo in imbarazzo in quel modo, nessuna donna lo aveva mai fatto sentire così".