Amber Heard dichiara bancarotta: non è in grado di pagare Johnny Depp

Amber Heard ha dichiarato bancarotta Secondo quanto riferito dal The Guardian: l'attrice non è in grado di pagare Johnny Depp.

L'attuale situazione finanziaria di Amber Heard è semplicemente disastrosa ma l'attrice ha letteralmente sorpreso tutti dichiarando bancarotta dopo aver confermato di non poter pagare l'enorme somma che deve a Johnny Depp. Inoltre, l'attore di Pirati dei Caraibi ha deciso di presentare un ricorso dopo l'appello della Heard per garantire che la Corte consideri l'intero inter giuridico.

Durante il processo la giuria ha stabilito che Amber deve pagare 10 milioni di dollari di danni a Depp: per questo motivo, secondo quanto riportato dal The Guardian, l'attrice ha dichiarato bancarotta dopo aver fatto appello allo Stato della Virginia chiedendo che il verdetto del processo venisse annullato.

A quanto pare, l'interprete di Aquaman ha dichiarato bancarotta il 20 luglio 2022 e ha presentato ricorso al Commonwealth della Virginia il 21 luglio. A causa delle sue difficoltà economiche, la star avrebbe anche chiesto più tempo per riuscire a pagare i danni all'ex marito.

In risposta, il team di Johnny Depp ha dichiarato: "Il verdetto parla da sé e il signor Depp crede che questo sia il momento per entrambi di andare avanti con le proprie vite e rimettersi in piedi. Ma se la signora Heard è determinata a continuare a lottare appellando il verdetto, il signor Depp presenterà un ricorso simultaneo per garantire che la Corte d'Appello consideri l'intero iter e tutte le questioni legali pertinenti".