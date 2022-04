Amber Heard sta copiando Johnny Depp secondo i fan: arriva la conferma della psicologa forense

La dottoressa Shannon Curry avrebbe appena confermato la teoria dei fan di Johnny Depp secondo cui Amber Heard starebbe copiando i suoi outfit durante il processo: la psicologa forense ha spiegato che le persone che, come l'attrice di Aquaman, sono affette da disturbo borderline di personalità tendono a copiare gli altri in tutto e per tutto non avendo una propria personalità.

Secondo alcuni la Heard si sarebbe presentata nell'aula del tribunale di Fairfax, in Virginia, con abiti molto simili a quelle indossati da Depp nei giorni precedenti: un giorno Johnny ha indossato una cravatta con l'emblema dell'ape ed il giorno seguente l'attrice si è presentata in aula con una spilla identica.

Per non parlare, secondo un fan della star di Pirati dei Caraibi, dei capelli legati e dei colori dei loro outfit: "Quando Johnny indossa un abito grigio, il giorno dopo lei si veste in modo identico. Un giorno lui si è messo una cravatta di Gucci con l'emblema dell'ape e 24 ore dopo lei ha fatto il bis. E' chiaro che lei lo imita intenzionalmente giorno dopo giorno, anche con i capelli legati. Non vi sembra una forma di abuso psicologico? Quell'uomo è in tribunale e lei continua a prenderlo in giro".

Durante la sua testimonianza di oggi, la psicologa forense Shannon Curry ha dichiarato che Amber Heard è affetta da disturbo borderline di personalità e ha parlato di come si può manifestare questo spaventoso problema psicologico: "I pazienti sono instabili, non hanno una propria identità e non ne sono consapevoli. Si trasformano nelle persone con cui passano il proprio tempo o nelle persone che vorrebbero essere, è molto disagevole non sapere chi sei. Queste persone copiano il modo in cui gli altri si vestono, il modo in cui parlano e fanno finta di avere gli stessi interessi".