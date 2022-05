Amber Heard: "Avevo un kit da trucco per coprire i lividi"

Amber Heard ha rivelato di aver avuto 'un kit da trucco per coprire i lividi' che portava sempre con se mentre era fidanzata, ed in seguito sposata, con l'ex marito Johnny Depp.

Il processo nel tribunale di Farifax, in Virginia, continua ad imperversare e Amber Heard, durante la sua testimonianza di oggi, ha rivelato di aver avuto per anni un "kit da trucco per coprire i lividi" che era solita portarsi appresso durante la sua relazione con l'ex marito Johnny Depp.

La Heard ha testimoniato che, al fine di coprire i lividi, i graffi e le cicatrici, usava un kit da trucco professionale in borsa, che lei chiamava il "kit delle botte". Amber ha anche spiegato che metteva sempre del ghiaccio sulle ferite per ridurre il gonfiore, per poi procedere applicando una crema prima del trucco al fine di nascondere le percosse.

Dopo aver raccontato questo aneddoto, l'avvocato dell'attrice le ha chiesto di commentare il famigerato audio in cui ammette di aver picchiato Depp, al che la star di Aquaman ha dichiarato: "L'ho fatto soltanto per evitare che fosse lui a colpire me, era sempre questa la dinamica se non reagivo."

Amber Heard ha concluso questa parte della sua testimonianza sull'incidente affermando di aver colpito Johnny Depp soltanto per scacciarlo, per farlo andare via: "Ho colpito le sue braccia mentre cercava di impedirmi di chiudere la porta. Sapevo cosa mi avrebbe fatto se fosse arrivato dall'altra parte".