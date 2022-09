Amber Heard, un amico di Johnny Depp rivela: "Quando è morta sua madre ha provato a farlo impazzire"

Doug Stanhope, celeberrimo comico e amico intimo di Johnny Depp, ha definito la sua ex moglie Amber Heard come "un'opportunista inesorabile che complotta e sminuisce". Oltre a queste affermazioni esplosive, lo stand-up comedian ha anche rivelato che quando la madre di Depp è morta, la Heard ha provato a farlo uscire di testa usando il trauma contro di lui.

Il comico, 55 anni, ha precedentemente manifestato il suo sostegno nei confronti di Johnny nel 2016 e Amber ha intentato una causa contro di lui per i suoi commenti: Stanhope affermava di sapere con certezza che Amber si era inventata di sana pianta tutte le accuse di violenza e gli abusi.

Nel suo libro chiamato No Encore for the Donkey, Doug ha scritto: "Sua moglie, Amber Heard, sembrava che gli stesse fottendo di nuovo la testa, presumo che abbia sfruttato l'opportunità della morte di sua madre per manipolarlo ancora di più, e più duramente, per provare a farlo impazzire."

"Amber avesse recitava la parte della persona che lo placava quando in realtà era la causa di tutto. C'è sempre una persona così vicino a te, anche tu probabilmente conosci qualcuno bloccato in una relazione abusiva, che non ammetterà mai di essere stato effettivamente maltrattato. Ovviamente è quasi inconcepibile pensare che Johnny Depp, o qualunque persona famosa, potesse essere intrappolato in questo tipo di abisso", ha concluso il comico.