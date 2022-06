Amber Heard dovrà affrontare un'altra battaglia legale dopo aver perso la causa contro Johnny Depp

Amber Heard apparentemente ha un'altra causa che l'aspetta dopo aver perso il processo per diffamazione contro il suo ex marito Johnny Depp: l'attrice di Aquaman è infatti indagata per il caso di falsa testimonianza che è ancora in corso in Australia, secondo quanto riferito da Entertainment Tonight.

La testata ha condiviso una dichiarazione ufficiale di un portavoce del Dipartimento australiano dell'agricoltura, dell'acqua e dell'ambiente che recita: "Il Dipartimento sta indagando sulle accuse di falsa testimonianza della signora Heard durante i procedimenti giudiziari per l'importazione illegale dei suoi due cani in Australia che ha avuto luogo nel 2015".

Amber ha introdotto illegalmente due cani, Pistol e Boo, nel paese nel maggio del 2015 senza dichiararli nonostante la rigida politica di quarantena della polizia del paese. La star è stata accusata di due capi di imputazione per importazione illegale degli animali nel luglio dello stesso anno, tuttavia il caso è stato archiviato dopo che l'attrice si è dichiarata colpevole di aver falsificato i documenti di viaggio.

"Avevamo l'impressione di aver compilato tutte le scartoffie necessarie per i cani", ha spiegato Johnny Depp durante un'intervista di Jimmy Kimmel Live nel settembre 2015. "Io e Amber Heard eravamo lì con i cani davanti a tutti, non li abbiamo certo intrufolati o tenuti nascosti".