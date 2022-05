Amber Heard accusa Johnny Depp: "Mi ha violentata con una bottiglia" (VIDEO)

Amber Heard è scoppiata a piangere durante la sua testimonianza nel processo intentato da Johnny Depp che accusa l'ex moglie di averlo diffamato: l'attrice americana ha dichiarato che la star di Pirati dei Caraibi l'avrebbe violentata con una bottiglia di liquore durante la sua ultima deposizione, il cui video è divenuto virale online.

"Ricordo solo che ero piegata all'indietro e sentivo una pressione sul mio bacino", ha dichiarato la Heard a proposito dell'incidente che avrebbe presumibilmente avuto luogo in Australia nel marzo del 2015, dopo che Depp avrebbe assunto circa 8-10 pillole di MDMA.

"Johnny mi ha bloccata contro un muro, ha strappato la mia vestaglia e mi ha piegata all'indietro sul bar", ha continuato l'attrice. "Sembrava che mi stesse prendendo a pugni, ma ricordo che sentivo solo questa pressione. Provavo dolore e sentivo una forte pressione sul mio osso pubico. Ho capito che era una bottiglia e ho pregato Dio che non fosse una di quelle che aveva precedentemente rotto. Non sono mai stata così spaventata in vita mia. Non riuscivo a respirare".

Il team di avvocati che difendono Johnny Depp ha etichettato la testimonianza della Heard come la "miglior performance della sua vita". Durante la sua deposizione, l'ex marito di Amber Heard ha negato di aver mai colpito la compagna, o qualunque altra donna, accusandola di aver mentito e rivelando che, in realtà, è stata lei a picchiarlo più volte nel corso della loro relazione.