Amber Heard accusa Johnny Depp: "Ha minacciato di tagliarmi la faccia con una bottiglia"

Amber Heard, durante la deposizione che ha avuto luogo giovedì nel tribunale di Farifax, ha continuato il suo racconto relativo ai presunti abusi e le minacce che avrebbe subito per mano dell'ex marito Johnny Depp, il quale le sta facendo causa per diffamazione dopo che l'attrice ha pubblicato il suo editoriale intitolato "Ho parlato contro la violenza sessuale e ho affrontato l'ira della nostra cultura. Questo deve cambiare".

La Heard ha esordito dicendo: "Johnny mi porge questa bottiglia e io gli dico: 'hai bevuto tutta questa roba?' Una cosa così, qualcosa di stupido, mi sono concentrata su questo dettaglio. E lui mi dice che non posso più controllarlo e mi chiede di prender la bottiglia. Poi inizia a prendermi in giro perché non riuscivo a prenderla dalle sue mani."

"Così la raccolgo e la sbatto a terra proprio in mezzo a noi. E questo l'ha fatto davvero arrabbiare", ha continuato l'attrice. "Non so quanto tempo sia passato, ma a un certo punto aveva rotto un'altra bottiglia e la stava appoggiando contro la mia faccia, nella zona del collo, vicino alla mia mascella."

"Dopo averlo fatto mi ha detto che mi avrebbe tagliato la faccia. Ero terrorizzata, ma non era la prima volta che mi diceva queste cose. Mi urlava contro continuamente cose del genere, che mi odiava e che voleva uccidermi", ha concluso Amber Heard, l'ex moglie di Johnny Depp, durante la sua testimonianza.