Amazon ha trasformato un ufficio di Seattle in un rifugio per i senzatetto

Un ufficio della sede di Amazon a Seattle, su richiesta di Jeff Bezos, è stato trasformato in un rifugio per senzatetto e rimarrà tale anche dopo la fine della pandemia

Amazon ha trasformato uno degli edifici nella sua sede di Seattle in un rifugio per senzatetto permanente, era dal 2017 che la società aveva in programma di creare un rifugio per senzatetto nel suo campus di Seattle.

La nuovissima struttura ha otto piani e centinaia di metri quadrati di spazio utilizzabile, spazio aumentato del 40% rispetto alla capacità dell'edificio precedente. Il rifugio ha una cucina industriale che i residenti possono utilizzare liberamente, una clinica, spazi per uffici e aree ricreative dove i bambini possono giocare. Mary's Place, questo è il nome che è stato scelto per il rifugio, può ospitare fino a 1.000 famiglie all'anno e più di 200 persone ogni notte.

Di recente, tuttavia, l'amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos ha subito critiche per le condizioni di lavoro sfavorevoli che i suoi dipendenti sono stati costretti ad affrontare durante la pandemia di coronavirus. Almeno cinque lavoratori di Amazon sono morti per COVID-19, secondo alcuni resoconti dei media.

Lo stesso Bezos ha condiviso alcune foto del rifugio sul suo profilo Instagram: