Amazon Prime Video testa film e serie tv doppiati con l'intelligenza artificiale

Amazon Prime Video ha deciso di tentare di ovviare al problema delle barriere linguistiche incrociato al mancato doppiaggio di alcuni dei film e delle serie tv del suo catalogo.

La scelta è stata quella di affidarsi all'intelligenza artificiale, grazie alla quale sarà possibile doppiare alcuni prodotti del catalogo Prime Video per i quali non è stato previsto il doppiaggio.

La decisione di Amazon Prime Video

Per rendere il suo vasto catalogo di streaming ancora più accessibile, Prime Video introdurrà il doppiaggio assistito dall'IA per i film e serie con licenza che altrimenti non sarebbero stati doppiati.

Sylvester Stallone in Armor su Amazon Prime Video

Il doppiaggio assistito sarà disponibile in inglese e in spagnolo latinoamericano per 12 film e serie tv, tra cui titoli come El Cid: Leyenda, Mi Mamà Lora e Long Lost. Il programma si basa su un approccio ibrido, in cui professionisti della localizzazione collaborano con l'intelligenza artificiale per garantire il controllo qualità.

L'obiettivo dell'accessibilità globale di Amazon Prime Video

Con oltre 200 milioni di clienti in tutto il mondo, Amazon Prime Video fornirà più opzioni linguistiche, affinché i propri spettatori possano godersi il maggior numero di film possibili.

Una scena de Il tempo che ci vuole da poco su Prime Video

Raf Soltanovich, VP del comparto tecnologia di Amazon Prime Video ha chiarito che l'innovazione riguarderà soltanto i prodotti che non sono stati regolarmente doppiati:"Crediamo nel migliorare l'esperienza di clienti attraverso innovazioni pratiche basate sull'IA. Il doppiaggio assistito dAll'IA è disponibile solo per titoli che non dispongono già di un supporto di doppiaggio, e siamo entusiasti di esplorare un nuovo modo per rendere film e serie tv più accessibili e coinvolgenti".