Amazon Prime Video: le novità in catalogo a Maggio

Patrizio Marino

Amazon annuncia le nuove serie e i film che saranno disponibili a partire da Maggio per tutti i clienti Prime: Diablo Guardian la nuova serie messicana targata Prime, le prime quattro stagioni di Vikings, Teen Wolf dalla prima alla quinta stagione, il film Shin Godzilla, la seconda stagione di You are Wanted e, grazie all'accordo con Rai, la famosa serie di successo Il Cacciatore.

Il Cacciatore: è una serie, acclamata dalla critica, che segue le vicende del magistrato antimafia Saverio Barone dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Sarà disponibile per tutti i clienti Prime dal 2 maggio.

Diablo Guardián: è la nuova serie Prime Original messicana, narra le vicende di Violetta, una giovane donna che, annoiata della sua vita in Messico, scappa in America con una borsa piena di soldi. Durante la sua permanenza a New York, incontra Pig, scrittore ossessionato e sempre alla ricerca di storie particolari da raccontare. Pig diventerà il Diablo Guardian di Violetta che attraverserà ogni confine, ignorerà le conseguenze e svenderà il suo corpo, finché non si ritroverà intrappolata. Disponibile su Prime Video a partire dal 4 maggio.

Vikings: la serie ambientata nel IX D.C tra la Scandinavia e le Isole Britanniche, racconta le vicende del mondo dei vichinghi, in modo particolare le avventure del guerriero Ragnar Lothbrok, un uomo ai margini del mito, sempre alla ricerca di nuove terre da esplorare e saccheggiare. Oltre ad essere un guerriero senza paura, Ragnar incarna le tradizioni norrene della devozione agli dei: la leggenda narra che fosse un diretto discendente di Odino, il dio della guerra e dei guerrieri. Dal 9 maggio saranno disponibili su Prime Video le prime quattro stagioni.

Teen Wolf: Scott McCall era un normalissimo ragazzo alle superiori. Fino a quando, una notte, il suo migliore amico Stiles lo porta nel bosco, a cercare un cadavere. Scott viene morso da un lupo mannaro e scopre subito tutti i vantaggi che ne derivano: più forza e più velocità! Le sue nuove peculiarità permettono al giovane di diventare la nuova stella della squadra di lacrosse e di ottenere le attenzioni delle ragazze della scuola. Purtroppo però essere un lupo mannaro ha anche degli svantaggi. Controllare la rabbia è sempre più difficile. Scott s'innamora di una nuova ragazza in città, Allison, il cui padre è proprio uno dei più grandi cacciatori di lupi mannari. I clienti Prime potranno vedere le prime 5 stagioni dal 9 maggio.

Shin Godzilla: Uno strano incidente si verifica nella Aqua Line della Tokyo Bay, che richiede la creazione di un governo di emergenza. All'improvviso una creatura gigantesca distrugge città dopo città arrivando alle porte della capitale. Questa terribile creatura di chiama Godzilla. Disponibile su Prime Video dal 10 maggio.

You Are Wanted Stagione 2: Nei nuovi episodi Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) crede di essere riuscito finalmente a ritrovare il pieno controllo sul suo destino grazie a Burning Man, un enorme programma di raccolta dati. Ma improvvisamente l'incubo ricomincia, perde la memoria, Burning Man scompare e la sua famiglia è di nuovo in pericolo. Lukas è ancora una volta un fuggitivo. Agenzie di servizi segreti molto potenti, criminali a livello internazionale, hacker e attivisti con una loro idea di mondo migliore vogliono mettere le mani su Burning Man, e perciò perseguitano tutti Lukas, padre e marito. La sua unica chance è quella di entrare in possesso della più potente arma informatica e riappropriarsi così del suo destino. Disponibile dal 18 maggio.