Amazon: Jeff Bezos dice addio all'incarico di CEO

Jeff Bezos ha annunciato che in estate passerà l'incarico di CEO di Amazon ad Andy Jassy, pur rimanendo coinvolto in varie attività della società.

Jeff Bezos ha annunciato che lascerà il ruolo di CEO di Amazon, assumendo la carica di direttore esecutivo, e il suo erede sarà Andy Jassy, attualmente amministratore delegato di Amazon Web Services.

La società, per ora, non ha rivelato una data precisa prevista per il passaggio di consegne annunciato con una lettera inviata ai dipendenti.

Jeff Bezos, nella missiva inviata allo staff, ha dichiarato: "Sono entusiasta nell'annunciare che nel terzo trimestre passerò la carica di Amministratore Delegato ad Andy Jassy. Nel ruolo di direttore esecutivo intendo concentrare le mie energie e la mia attenzione sui nuovi prodotti e sulle iniziative in fase di sviluppo. Andy è molto conosciuto nell'azienda e ha lavorato ad Amazon a lungo, quasi quanto me. Sarà un incredibile leader e ha il mio totale sostegno".

Bezos è stato a capo di Amazon nella sua ascesa verso il successo internazionale, trasformando il sito di vendita di libri in una piattaforma di e-commerce in grado di ottenere un profitto record ed espandersi successivamente nel settore cinematografico e quello televisivo, grazie anche al lancio della piattaforma Prime Video.

Jeff Bezos continuerà inoltre a occuparsi di realtà come Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin e The Washington Post: "Non ho mai avuto così tante energie e questa scelta non è come andare in pensione. Sono pieno di passione per quanto riguarda l'impatto che queste organizzazioni possono avere".