Amanda Seyfried e il toccante tributo a Bill Paxton: "Era meraviglioso, mi manca tanto" (FOTO)

Amanda Seyfried ha ricordato Bill Paxton, suo co-protagonista nella serie Big Love, tramite un post condiviso sui social in cui ricorda alcuni momenti trascorsi insieme all'attore morto quattro anni fa a seguito di un ictus.

Era il 25 febbraio 2017 quando ci lasciava Bill Paxton, attore e regista statunitense amato e conosciuto per i suoi ruoli in film cult come Terminator Aliens, Tombstone, Apollo 13, Twister e Titanic. A più di quattro anni di distanza dalla sua morte, avvenuta quando aveva 61 anni, Amanda Seyfried ha scelto di ricordarlo, pubblicando un toccante tributo sui social.

"Bill e io. Smistare le migliaia di foto che ho messo via nel corso degli anni è stato per lo più divertente, ma ogni tanto ne trovo una che mi mette in ginocchio. Sono stata così fortunata a conoscere quest'uomo e a sentire la sua luce calda e brillante mentre interpretavo sua figlia in Big Love. Era meraviglioso e così profondamente amato e mi manca", si legge nel post di Seyfried, in cui si vede l'attrice abbracciata a Paxton.

Big Love è stata prodotta dal 2006 al 2011 ed ha visto Paxton nel ruolo di Bill Hendrickson, il patriarca di una famiglia mormone fondamentalista che pratica la poligamia. Jeanne Tripplehorn, Chloë Sevigny e Ginnifer Goodwin hanno recitato nella serie HBO come sue mogli, mentre Seyfried ha interpretato la figlia maggiore, Sarah. Paxton è morto per un ictus nel 2017, dopo che sono sorte complicazioni durante un intervento chirurgico al cuore per sostituire una valvola e correggere un aneurisma aortico. Secondo il certificato di morte, l'attore di 61 anni è stato operato il 14 febbraio ed è morto 11 giorni dopo, a seguito di un ictus.

Sulla scia della sua morte, Seyfried ha definito Paxton una "figura paterna straordinaria e solidale per me all'inizio della mia carriera" in una dichiarazione fatta a PEOPLE. "Incredibilmente ispirato e pieno di vita in ogni momento, ti faceva sentire come se tutto fosse possibile", ha detto all'epoca l'attrice, aggiungendo: "Questa è una perdita terribile".

Nella sezione commenti dell'ultimo post di Seyfried, molti fan di Paxton hanno continuato ad onorare l'attore. "Che luce meravigliosa e rara era quell'uomo. Mio Dio", ha scritto Aaron Paul, mentre John Molner ha commentato scrivendo: "Grande perdita".