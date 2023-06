Amanda Seyfried è pronta a tornare star di una commedia, ma le riprese dovranno attendere

Amanda Seyfried sarà una delle protagoniste della commedia My Ex-Friend's Wedding e l'attrice, confermando il suo ritorno al genere cinematografico che le ha regalato la popolarità, ha spiegato che bisognerà però attendere la fine dello sciopero degli sceneggiatori.

La protagonista di The Crowded Room, serie in arrivo su Apple TV+, ha infatti sostenuto la necessità di pagare in modo adeguato gli autori.

Il ritorno alle commedie

L'apparenza delle cose: Amanda Seyfried in una scena

L'attrice sarà una delle star di My Ex-Friend's Wedding insieme ad Ariana DeBose, Megan Stalter, Liza Koshy e Chloe Fineman. Amanda Seyfried ha quindi sottolineato: "Dobbiamo collettivamente vincere questi scioperi e poi ve ne potrò parlare. Ma attualmente non posso perché è troppo divertente e non stiamo girando".

La star ha aggiunto: "Ritornerò alle mie radici, sapete? Sono così entusiasta".

I dettagli del film

La commedia sarà diretta da Kay Cannon, che ne ha firmato anche la sceneggiatura insieme ad Ashley Rodger e a Taylor Jenkins Reid, autrice del libro Daisy Jones & The Six.

Al centro della trama ci sono quattro amiche d'infanzia che ricevono un messaggio da una loro amica, chiaramente ubriaca, la notte prima del suo matrimonio e in cui dice che sta per compiere un errore sposandosi. Le donne decidono quindi di partire con lo scopo di fermare il matrimonio.