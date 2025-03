Amanda Seyfried ammette: "Non ero pronta a cantare dal vivo sul set di Les Misérables"

Amanda Seyfried ha parlato della sua esperienza sul set del film Les Misérables sostenendo di non essere stata pronta alla sfida che doveva affrontare.

L'adattamento del popolare musical, che è stato diretto da Tom Hooper, prevedeva infatti che cantasse dal vivo.

L'ammissione di Amanda

In un'intervista rilasciata a GQ, Amanda Seyfried ha dichiarato: "Les Misérables era un film incredibile. L'ho amato. I costumi, le persone... Eravamo davvero tutti felici di essere lì".

Amanda ed Eddie Redmayne nel film

La star di Mamma mia!, che ha dimostrato in più occasioni le sue capacità vocali ed è stata in corsa anche per il ruolo di Glinda nei film di Wicked, ha quindi aggiunto: "Io, sfortunatamente, non ero tecnicamente pronta o capace di cantare dal vivo nel modo in cui avrei voluto".

Amanda ha ribadito nel corso dell'intervista: "Il processo mi ha fatto infuriare. Sapevo che dovevo cantare, ma erano canzoni difficili. E la parte della recitazione è venuta naturalmente e l'ho amata".

Il confronto con i colleghi

Seyfried ha ricordato che aveva anche un'altra fonte di ansia, ovvero l'accento che doveva usare nel film, anche se era "l'ultima delle sue preoccupazioni".

Sul set il confronto con colleghi come Eddie Redmayne e Samantha Barks, secondo l'interprete di Cosette, era evidente. La star ha poi lodato Anne Hathaway: "Lei è migliore tecnicamente rispetto a noi, e di molto. Anche quando sta piangendo... Era perfetto. Quello ha fatto fottutamente volare il film".

Amanda non ha esitato ad ammettere: "Io ero inadeguata in un modo che non avrei realmente voluto ed è un rimpianto che ho".

Ecco il video con le dichiarazioni dell'attrice su Les Misérables e altri interessanti aneddoti legati alla sua carriera.