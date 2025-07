Amanda Knox cerca di lasciarsi il passato alle spalle nel trailer della serie Disney+

Arriverà in streaming il 20 agosto la serie The Twisted Tale of Amanda Knox, ispirata al processo alla studentessa americana, e il trailer anticipa le prime scene del progetto.

Arriverà il 20 agosto su Disney+ la nuova serie The Twisted Tale of Amanda Knox, il progetto ispirato alla tragica morte di Meredith Kercher avvenuta nel 2007 a Perugia.

In attesa del debutto in streaming, online è stato condiviso il trailer degli episodi che, molto probabilmente, faranno molto discutere.

Cosa mostra il trailer della serie

Nel trailer di The Twisted Tale of Amanda Knox si mostra il ritorno in Italia dell'americana dopo la sua assoluzione, ripercorrendo poi alcuni dei momenti del giorno in cui è stato ritrovato il corpo senza vita della sua coinquilina e del processo in cui era stata ritenuta colpevole dell'omicidio.

Il video condiviso online anticipa inoltre che gli eventi saranno raccontati dal punto di vista di Amanda, offrendo quindi un ritratto molto duro della giustizia italiana e dell'opinione pubblica che l'ha ritenuta a lungo colpevole.

Ecco il trailer:

I dettagli della serie The Twisted Tale of Amanda Knox

Il 20 agosto, su Disney+ e Hulu, saranno disponibili i primi due episodi, seguiti da uno a settimana. Gli episodi saranno disponibili in Italia in lingua originale con i sottotitoli in italiano nelle parti in inglese.

La miniserie è ispirata alla storia di come Amanda Knox sia stata inizialmente giudicata colpevole del tragico omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e al suo percorso per conquistare la libertà. La serie vede tra i protagonisti Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico e Roberta Mattei.

La serie è prodotta da 20th Television in associazione con The Littlefield Company. KJ Steinberg (This Is Us) è creatore ed executive producer. Tra gli executive producer anche Warren Littlefield, Lisa Harrison, Ann Johnson & Graham Littlefield (The Littlefield Company), Monica Lewinsky (Alt Ending Productions), Amanda Knox & Chris Robinson (Knox Robinson Productions) e Michael Uppendahl, che è anche regista.