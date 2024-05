Amadeus si porta I Soliti Ignoti su Nove: Ecco cosa sta succedendo e l’autogol della Rai

Momento critico per la Rai, che rischia di perdere non solo i conduttori, ma anche alcuni dei suoi programmi televisivi più popolari. In queste ore si apprende che l'azienda di Viale Mazzini non ha rinnovato il contratto per I Soliti Ignoti con Banijay, la casa produttrice del game show condotto da Amadeus. Di conseguenza, Discovery sta cercando di ottenere i diritti per trasmettere il programma nella prossima stagione.

Dopo il passaggio di Amadeus a Nove, la Rai ha concentrato la sua attenzione su come sostituire il conduttore nell'annata 2024/2025. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che la scelta sia caduta su Stefano e Martino. Il padrone di casa di Stasera tutto è possibile, avrebbe dovuto debuttare la prossima stagione conducendo I Soliti Ignoti e poi passare nel 2025 alla guida di Affari Tuoi. Tuttavia, questi piani potrebbero essere a rischio.

Secondo un articolo de Il Foglio, la Rai ha lasciato "scadere l'opzione di rinnovo per il popolare programma attorno al quale girano milioni di euro, che ora potrebbe essere acquistata dal Nove", rivela il quotidiano che attribuisce la decisione a un approccio obsoleto e duopolistico da parte dei dirigenti della tv pubblica.

Sembra che la Rai abbia sottovalutato il potenziale interesse di altri emittenti per il game show di Amadeus, presupponendo che Mediaset non fosse interessata. Tuttavia, l'ingresso del Gruppo Discovery ha cambiato lo scenario, con Banijay che avrebbe aperto un'asta al rialzo per il programma.

Davide Maggio osserva che il costo di produzione di I Soliti Ignoti si aggira intorno ai 50 mila euro a puntata. La Rai non può permettersi un altro colpo dopo la perdita di Amadeus. Una gestione più attenta avrebbe potuto portare a un rinnovo tempestivo dell'opzione già a ottobre, evitando questa situazione. Con o senza Amadeus, un format come I Soliti Ignoti è comunque un'opportunità preziosa per la concorrenza.