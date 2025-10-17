Amadeus sceglie Tina Cipollari a La Corrida: il segnale (ulteriore) che avvicina il conduttore a Mediaset?

Il nome di Tina Cipollari è ormai una garanzia di spettacolo, ironia e carisma televisivo. Volto simbolo di Uomini e Donne, l'opinionista più celebre di Maria De Filippi si prepara a una nuova avventura lontano da Canale 5. A novembre, infatti, Tina sarà tra i giudici vip della nuova edizione de La Corrida, lo storico show dei dilettanti allo sbaraglio condotto da Amadeus sul canale Nove, parte del gruppo Warner Bros. Discovery. Un cambio d'emittente inaspettato che vedrà la "vamp" di Uomini e Donne in una veste inedita ma sicuramente irresistibile.

Il ruolo di Tina Cipollari a La Corrida

Nello show, composto da otto nuovi appuntamenti, l'opinionista vestirà i panni di capopopolo, con il potere di salvare un concorrente eliminato dal pubblico. Se riterrà che un dilettante è stato "fischiato" ingiustamente, potrà ribaltare il verdetto e offrirgli una seconda chance. La sua puntata dovrebbe andare in onda mercoledì 5 novembre 2025, e sarà quella inaugurale della nuova stagione del varietà, che lo scorso anno ha conquistato ottimi ascolti, risultando uno dei migliori progetti di Amadeus per Discovery.

Amadeus e Maria De Filippi: una collaborazione sempre più solida

La presenza di Tina Cipollari nel programma del Nove non è casuale. Negli ultimi mesi, il conduttore ha mostrato grande sintonia con Maria De Filippi, partecipando al serale di Amici come giurato. Questa nuova "trasferta" di una delle sue figure simbolo potrebbe essere interpretata come un ulteriore passo di avvicinamento tra Amadeus e il mondo Mediaset.

La Corrida: Amadeus in studio

Maria De Filippi vestirebbe i panni dell'intermediaria naturale tra i due universi televisivi. Non è un mistero, infatti, che la conduttrice di Uomini e Donne sia una delle figure più influenti e rispettate del panorama televisivo italiano, capace di costruire ponti tra reti diverse grazie alla sua credibilità e al suo intuito professionale.

Una nuova sfida per Tina Cipollari

Dopo le sue partecipazioni a programmi come Il Ristorante, Belve e Celebrity Chef, Tina conferma la sua voglia di sperimentare e mettersi in gioco. Il pubblico la ama proprio per questo: per la sua spontaneità, per il suo linguaggio diretto e per quella capacità unica di trasformare ogni momento in un piccolo spettacolo. C'è da scommetterci: anche a La Corrida, l'opinionista saprà lasciare il segno con il suo umorismo e la sua imprevedibilità.

Il futuro televisivo di Amadeus: un approdo a Mediaset in vista?

L'arrivo di Tina Cipollari sul Nove, sotto la direzione dell'ex conduttore di Sanremo, alimenta le voci su un progressivo avvicinamento del conduttore all'universo Mediaset. Dopo anni di successi in Rai e la nuova avventura con Discovery, non è escluso che Amadeus possa presto sbarcare a Cologno Monzese, magari proprio grazie alla mediazione di Maria De Filippi. Un'ipotesi suggestiva che, se confermata, ridisegnerebbe ulteriormente gli equilibri televisivi italiani, unendo tre dei volti più amati del piccolo schermo: Amadeus, Maria De Filippi e Tina Cipollari.