Amadeus potrebbe mai tornare a condurre Sanremo? La risposta dei vertici RAI in conferenza stampa

Carlo Conti sarà al timone del Festival di Sanremo almeno per un altro anno ma il futuro non lo conosce ancora nessuno e chissà che non si possa concretizzare il ritorno di Amadeus al Teatro Ariston.

Nonostante l'elogio dei protagonisti della tv di Stato all'edizione 2025 di Carlo Conti che si chiuderà domani sera con la finale, il direttore dell'Intrattenimento Prime Time RAI Marcello Ciannamea non ha escluso una nuova edizione targata Amadeus.

Il possibile ritorno di Amadeus

Nel corso della conferenza stampa, Ciannamea è stato molto chiaro:"Se le porte della RAI sono sempre aperte per un ritorno di Amadeus? Certo, apertissime. Non dimentichiamo il passato".

Amadeus durante il Festival di Sanremo 2023

Il dirigente RAI spende parole al miele per l'ex conduttore di punta della rete:"È stato un artista straordinario e anche oggi lo è. Non chiudiamo le porte in nessun modo". Un'ammissione che sembra stonare con le lodi sperticate nei confronti di un'edizione di Sanremo, quella attuale, completamente differente nell'impostazione e non solo rispetto alle precedenti.

L'elogio sulla RAI al Festival di Carlo Conti

Le parole di Marcello Ciannamea contrastano un po' con quelle di Eleonora Daniele e della giornalista Laura Rio, che a Storie Italiane ha sottolineato come le polemiche quest'anno siano rimaste fuori dall'Ariston.

Carlo Conti, secondo la giornalista, avrebbe privilegiato un Festival della Canzone Italiana di Sanremo più tradizionale e leggero, con la musica al centro dello spettacolo.

Carlo Conti durante una puntata de I migliori anni

Eleonora Daniele sostiene che si possano fare ascolti anche senza polemiche, esplicitando una netta preferenza per il festival di Carlo Conti:"Mi sembra che il successo sia effettivo e superiore rispetto a quello dell'anno scorso. Le cose vanno dette per come sono".