Una nessuna centomila in Arena su Rai 1: ospiti e scaletta dell’ultimo show condotto da Amadeus in RAI

Questa sera, 8 maggio, alcune tra le cantanti più amate della musica italiana si danno appuntamento su Rai 1, in prima serata, per animare lo show: Una, Nessuna, Centomila: in Arena, evento che ha dato il nome all'organizzazione fondata da Fiorella Mannoia per combattere il flagello della violenza sulle donne.

Al concerto hanno aderito numerose cantanti tra le voci più belle della musica italiana. Al loro fianco ci saranno anche numerosi artisti del panorama musicale maschile. Durante la serata ci saranno duetti inediti e performance di gruppo. Hanno aderito anche attori e attrici del cinema e della televisione.

Il concerto sarà presentato da Amadeus ed è l'ultimo show musicale condotto dall'ex direttore artistico di Sanremo prima del suo passaggio al gruppo Discovery.

La scaletta di stasera 8 maggio (in Ordine alfabetico)

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Anna Foglietta

Annalisa

Big Mama

Brunori Sas

Elodie

Emma

Ermal Meta

Fabrizio Moro

Fiorella Mannoia

Francesca Michielin

Giuliano Sangiorgi

Mahmood

Massimiliano Caiazzo

Niccolò Fabi

Noemi

Paola Turci

Piero Pelù

Lo scopo benefico dell'evento

I proventi del concerto saranno dati interamente a nove centri antiviolenza individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila tenendo conto dei progetti dei centri antiviolenza, del lavoro da essi svolto e delle loro esigenze.

L'organizzazione Una Nessuna Centomila è stata fondata da Fiorella Mannoia che copre il ruolo di presidentessa onoraria. Nell'organigramma ci sono Giulia Minoli nel ruolo di presidentessa e Celeste Costantino e Lella Palladino nel ruolo di vicepresidentesse