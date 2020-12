Alyssa Milano, la foto senza trucco e senza filtri su Instagram: "Più sicura e felice"

Alyssa Milano ha postato sul suo profilo Instagram una foto senza trucco né filtri e si è dilungata a parlare della sua identità e del concetto di resilienza. L'attrice ha festeggiato il suo 48esimo compleanno con un selfie privo di make-up e con un attestato di stima rivolto a sé stessa.

Oltre ad aver postato la foto sul suo profilo Instagram, Alyssa Milano ha anche colto l'occasione per chiacchierare con i suoi fan e lasciarsi andare ad una serie di coraggiose affermazioni. L'attrice, infatti, ha dichiarato: "Ho 48 anni. Zero filtri e zero make-up. Vi mostro semplicemente la mia pelle, un abito all'interno del quale mi sento sempre più sicura e felice. Le mie ossa iniziano a fare strani rumori e mia figlia mi ha chiesto perché il mio fondoschiena sia così morbido. A volte mi scordo le cose e, spesso, mi stanco per nulla. Nonostante ciò, sono davvero felice della mia vita e di tutto ciò che mi è stato concesso in sorte. Se qualcuno mi proponesse di poter tornare in vita, scegliere nuovamente questo corpo. Tutti noi abbiamo i superpoteri e siamo dotati di resilienza. Ciò vuol dire che, anche in caso di traumi, sappiamo come riprenderci dentro di noi e riusciamo sempre a farcela. Mi meraviglio sempre di questa capacità umana".

L'attrice ha continuato: "La vera libertà non consiste nell'evitare di indossare una mascherina e nel recarsi al bar. La vera libertà consiste nei traguardi che ognuno di noi raggiunge e nel modo in cui viviamo con gli altri. Il mio desiderio di compleanno è proprio questo: che tutti possiamo renderci conto di essere fondamentali gli uni per gli altri e che arrivi un momento in cui possiamo essere davvero liberi dallo stress, dall'ansia e da tutto ciò che ci butta giù. La vera libertà è proprio questa. Non indossare la mascherina è una falsa libertà. E io auguro la vera libertà a tutti voi!".

Ovviamente, il riferimento alla contemporaneità e alla pandemia da Covid-19 nel post di Alyssa Milano è decisamente preponderante. L'attrice ha contratto il virus a marzo e ha patito sintomi quali caduta dei capelli, palpitazioni e difficoltà a respirare nel corso dei successivi sei mesi. Come riporta Yahoo!Entertainment, recentemente, Alyssa Milano ha pubblicato un approfondimento sul 2020 per NBC News, per cui ha scritto: "L'ottimismo è finito per essere sepolto insieme alle 300 mila vittime provocate dal Covid-19 negli Stati Uniti e a tutte le restanti nel mondo. Il Covid è come un fantasma che ci perseguita".