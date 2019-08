Alyssa Milano: "Ho avuto due aborti e fu la scelta giusta"

Alyssa Milano ha rivelato di aver avuto due aborti negli anni Novanta per spiegare quanto sia importante discutere delle nuove leggi statunitensi che pongono dei limiti molto ferrei alle interruzioni di gravidanza e all'assistenza sanitaria.

Durante il podcast Sorry Not Sorry, l'attrice ha realizzato l'episodio intitolato My Abortion Story che si apre con la dichiarazione: "Sono Alyssa Milano e ho avuto un aborto. Io controllo il mio corpo".

La star ha voluto sottolineare: "Non è stata una scelta facile. Non si trattava di qualcosa che volevo, ma di qualcosa di cui avevo bisogno, come la maggior parte delle questioni mediche".

Alyssa Milano ha quindi svelato: "Nel 1993 ho abortito due volte. Ero innamorata per la prima volta nel modo che ti lascia senza fiato e in cui si può essere innamorati solo quando si è giovani. Si è trattato di qualcosa di enorme, persino sconvolgente. Ha riempito ogni parte della mia vita ed è stato un periodo pieno di gioia ed eccitante".

L'attrice ha voluto spiegare che prendeva regolarmente la pillola - "Sapevo di non essere pronta a essere madre" - prima di aggiungere che stava assumendo anche Accutane, un medicinale contro l'acne che, se assunto durante una gravidanza, può rischiare di causare malformazioni nel feto: "Lo sapevo, quindi usare la pillola era una decisione doppiamente importante. Nonostante tutto sono rimasta incinta ed è stato devastante. Sono cresciuta in una famiglia cattolica e improvvisamente ero in conflitto con la mia fede, una fede che mi stavo rendendo conto dà potere solo agli uomini nel prendere ogni singola decisione riguardante ciò che mi era permesso oppure vietato. Avevo una carriera, un futuro e un potenziale da sviluppare".

Alyssa Milano ha iniziato a soffrire di ansia: "Sapevo che non ero pronta per essere una madre, quindi ho scelto di avere un aborto. Ho scelto. Era la mia scelta ed era assolutamente giusta per me. Non è stata semplice, non era qualcosa che volevo, ma qualcosa di cui avevo bisogno. Mi rifiuto di accettare che la moralità idiota di qualcun altro mi obblighi a non avere rapporti prima del matrimonio. Mi rifiuto di vivere in un mondo in cui il piacere sessuale è per gli uomini e le donne esistono per offrire quel piacere. Nessuno dirà che era stata colpa sua perché ha apprezzato fare sesso con me, ma potete stare dannatamente sicuri che gli uomini che approvano quelle leggi mi considerano in modo negativo per aver avuto lo stesso piacere".

L'attrice di Streghe, dopo il primo aborto, ha continuato ad assumere la pillola, rimanendo però incinta una seconda volta: "Avevo fatto quello che sapevo per poter evitare una gravidanza ed ero rimasta lo stesso incinta, quindi ancora una volta ho preso la decisione giusta per concludere la gravidanza".

Alyssa Milano ha dichiarato che le nuove leggi l'hanno spinta a riflettere a cosa avrebbe perso se non avesse abortito: "Non avrei i miei figli - i miei figli meravigliosi, perfetti, adorabili, gentili e intelligenti - che hanno una madre che era davvero, davvero pronta per il loro arrivo. Non avrei la mia carriera. Non avrei la possibilità di combattere contro l'oppressione con tutto il mio cuore, o la piattaforma per farlo. Non avrei mai incontrato il mio fantastico marito, David, il cui amore costante e incommensurabile nei miei confronti mi sostiene attraverso i periodi peggiori. Quindici anni dopo la fine di quell'amore, la mia vita sarebbe totalmente priva di tutte le gioie grandiose. Non sarei mai stata libera da me stessa e questa lotta è su questo: libertà".